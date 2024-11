Festival da Cerveja tem roda de samba e rótulos a partir de R$ 8

Com 25 rótulos de oito cervejarias cearenses, Festival da Cerveja 2024 acontece neste domingo, 1º, no Mercado AlimentaCE

Na ocasião, 25 rótulos produzidos por oito cervejarias cearenses vão estar disponíveis para o público com valores de R$ 8 a R$ 16 .

Neste domingo, 1º, o Mercado AlimentaCE promove uma nova edição do Festival da Cerveja Cearense em um evento gratuito que celebra a produção de cerveja do Estado.

Localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, o momento tem início às 10 horas, com a participação das marcas Sr. Brauhaus, Turatti, 5 Elementos, Brewstone, 4 Gatos, Donkey Head, Du Porto e Vila Real.

A partir das 13 horas, o evento será animado pelos músicos Dipas, Marilene Sales, Samya Kassia, Theresa Rachel e Mulher Barbada que vão realizar uma roda de samba no local. A programação musical faz parte das celebrações do Dia Nacional do Samba, datado em 2 de dezembro.

Além das cervejas, os presentes podem degustar de petiscos e refeições completas que vão ser fornecidos pelos seis restaurantes que integram o Mercado AlimentaCE.