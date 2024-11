Maria Gadú faz show em Fortaleza em dezembro

Maria Gadú volta a Fortaleza para show no Pirata Bar no mês de dezembro; ingressos estão à venda a partir de R$ 50

A cantora Maria Gadú vem a Fortaleza para novo show no mês de dezembro. Apresentando a turnê “Quem sabe isso quer dizer amor”, a artista paulista retorna à capital cearense no dia 12 de dezembro, uma quinta-feira, no Pirata Bar.

Uma das vozes mais marcantes da geração atual da MPB, Maria Gadú possui uma carreira de quase 30 anos e traz em sua trajetória canções guardadas na lembrança do público, como “Shimbalaiê”, “Dona Cila”, “Altar particular”, “Quase sem querer” e outros sucessos.