Rafa Martins lança novo álbum em show no Teatro do Dragão do Mar

Rafa Martins, do Selvagens à Procura de Lei, lança novo álbum solo em show no Teatro do Dragão do Mar Crédito: Dário Matos/Divulgação

O músico cearense Rafa Martins se apresenta nesta quinta-feira, 21, no Teatro Dragão do Mar. Com início às 19h30min, o artista sobe ao palco do equipamento cultural e apresenta as canções do seu mais novo álbum “Dunaduna”. Lançado em junho deste ano, o segundo disco solo de Rafa dá destaque ao pop e reflete um novo momento do músico, indo além do seu trabalho voltado ao folk em “Paisagens” – seu primeiro disco solo, lançado em 2021 – e das produções junto a banda Selvagens à Procura de Lei.

No evento desta quinta-feira, 21, o cantor, compositor, produtor e guitarrista estará acompanhado dos músicos Felipe Couto (baixo), Ayla Lemos (bateria e voz) e Daniel Lima (guitarras). A abertura da noite terá show da banda Doces Deletérios. De acordo com Rafa, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães, seus parceiros no Selvagens à Procura de Lei, também vão fazer uma participação especial no show e apresentar algumas canções da banda. Os ingressos para a apresentação estão à venda no site Sympla, com valores de R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira).