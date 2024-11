Morre bailarino russo Vladimir Shklyarov aos 39 anos

Vladimir Shklyarov era reconhecido como um dos principais bailarinos da Rússia; dançarino morreu no sábado, 16, aos 39 anos

O bailarino russo Vladimir Shklyarov morreu no sábado, 16, aos 39 anos de idade. A informação foi confirmada pelo Teatro Mariinsky, de São Petersburgo, na Rússia, local onde o artista era o principal dançarino da companhia.

“O favorito do público e estrela premier do Teatro Mariinsky, artista homenageado da Rússia, morreu tragicamente. Sua perda é profundamente sentida por toda a família Mariinsky e pelo mundo do balé em geral”, detalha a nota.