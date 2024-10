Ceará lidera ranking nacional de transplante de córnea por milhão de habitantes

O Ceará ocupa a primeira posição entre os estados com maior proporção de transplante de córnea por milhão de habitantes no Brasil. Tendo realizado 633 procedimentos cirúrgicos entre janeiro e julho de 2024, a proporção é de 144 transplantes a cada milhão de habitantes no Estado, à frente de Roraima (132,8) e São Paulo (124). Os dados são do Relatório do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), veículo da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO).

A córnea é um tecido fino, transparente e resistente responsável por auxiliar na visão e por dar nitidez às imagens que vemos. O transplante de córnea é indicado em caso de algumas doenças que alteram o formato ou transparência da córnea, como a ceratocone e as ceratopatias bolhosas.

A conquista cearense é atribuída a uma série de medidas implementadas ao longo dos últimos anos, como a criação do Banco de Olhos do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) em 2006, a realização de mutirões regulares, o aumento dos Centros Transplantadores de Córneas para 12 unidades, e uma parceria com a Perícia Forense, que permite a doação de córneas em casos de óbito fora dos hospitais.