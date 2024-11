Domingo Maior hoje, 17: qual filme vai passar na TV Globo neste domingo?

A TV Globo vai exibir um longa inspirado em história real no Domingo Maior de hoje (17/11/24), após os melhores momentos do Circuito Sertanejo

A programação do Domingo Maior de hoje, domingo, 17, vai passar um filme baseado na história real de um grupo de aviadores afro-americanos que enfrentou o racismo e o preconceito durante a Segunda Guerra Mundial para lutar pelo seu país.

A trama trata-se do filme “ Esquadrão Red Tails ”, que será exibido no Domingo Maior de hoje, 17 de novembro deste ano (17/11/24) pela TV Globo, às 00h10min (horário de Brasília).

O filme aborda os pilotos afro-americanos de Tuskegee, nos Estados Unidos, que foram chamados para lutar pelo seu país no auge da Segunda Guerra Mundial.

"Esquadrão Red Tails" é longa com uma narrativa inspiradora que demonstra a coragem e determinação dos combatentes que, além do confronto na guerra, lutam pelo respeito dos colegas e da sociedade, marcando a história com o seu legado.

Veja o trailer do filme "Esquadrão Red Tails" que vai passar na Temperatura Máxima hoje: