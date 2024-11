Cena Nordeste Festival chega a Fortaleza com programação gratuita

Promovendo um intercâmbio artístico entre as cidades nordestinas, o evento celebra as diversas culturas da região com apresentações de música, dança, teatro, audiovisual, artes urbanas, circo e manifestações populares.

Chegando em Fortaleza nesta semana, o Cena Nordeste promove ações e atividades gratuitas no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Theatro José de Alencar, Estação das Artes, Pinacoteca do Ceará e Mercado AlimentaCE .

A performance será realizada diariamente até esta sexta-feira, 15, das 14 horas às 18 horas. Com limitação de vagas, para participar do momento é necessário realizar inscrição prévia via formulário on-line .

A programação gratuita do festival inicia com a residência artística do Grupo Experimental, de Recife, que apresenta a dança “Pontilhados” na Sala de Dança Wilemara Barros, da Escola Porto Iracema das Artes.

No sábado, 16, a programação do festival inicia às 9 horas na Estação das Artes com o seminário “Cultura, Semiárido e a produção de arte do Nordeste”, que terá apresentação do Grupo de Reisado de Cachoeira do Fogo.

Veja programação | Mostra Performance Urbana une performance e cinema em evento gratuito

No decorrer do dia, o Theatro José de Alencar recebe intervenções artísticas e poéticas, além de apresentação de dança. Já no Dragão do Mar, a noite de sábado terá manifestação da cultura popular com Grupo Parente Torém e shows musicais de Luizinho Barbosa e da banda The Baggios.