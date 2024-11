Morre Song Jae-rim, ator sul-coreano, aos 39 anos

Song Jae-rim foi encontrado morto no apartamento em que residia nesta terça-feira, 12, por um amigo; a causa da morta ainda é desconhecida

Morreu nesta terça-feira, 12, o ator sul-coreano Song Jae-rim , aos 39 anos. Segundo o portal local Yonhap News, ele foi encontrado morto no apartamento em que morava em Seul, capital da Coréia do Sul, por um amigo.

A causa da morte ainda é desconhecida, mas, de acordo com o portal de notícias, os policiais alegaram que não havia sinais evidentes da ocorrência de um crime. As autoridades também informaram que uma carta foi achada no apartamento.