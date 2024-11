Autor mineiro lança livro sobre cuidados paliativos em Fortaleza

Autor mineiro Daniel Dornelas lança livro "Para morrer como um passarinho" em shopping de Fortaleza nesta quarta-feira, 13 Crédito: Editora Oficina Raquel/Amazon/Divulgação

Nesta quarta-feira, 13, o escritor mineiro Daniel Dornelas vem a Fortaleza para o lançamento do livro “Para morrer como um passarinho: Histórias reais de amor, cuidado e redenção no fim da vida”. O evento na Capital acontece na Livraria Leitura, do shopping Riomar Papicu, e tem início às 19 horas. Leia também | Cearense de 13 anos lança livro sobre desafios do mundo digital

Publicado pela Editora Oficina Raquel, a obra retrata as "dores e ansiedades" diante da morte, pelo ponto de vista do próprio autor, que é estudante de medicina e acompanhou pacientes que estavam sob cuidados paliativos junto a uma equipe médica multidisciplinar do Sistema Único de Saúde (SUS).

Publicado em outubro deste ano, o livro foi lançado durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2024 e pode ser adquirido on-line no site da Amazon, com valor de R$ 46,94. No evento de lançamento na Capital, Daniel Dornelas participa de uma roda de conversa junto aos leitores, no qual serão debatidas questões sobre morte, luto e cuidado familiar. Na ocasião, a médica e cordelista Paôla Torres também participa do momento gratuito e aberto ao público. Confira | Evento na UFC com Maria Bethânia terá apresentações musicais