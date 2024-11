Cearense de 13 anos lança livro sobre desafios do mundo digital

Escritora de 13 anos lança livro sobre os desafios do mundo digital Crédito: Larisse Assis/Amarelinha Editora/Divulgação

Nesta quinta-feira, 14, a jovem escritora cearense Taís Assis realiza o lançamento do livro “Entre Bytes e Encantos - O Diário de Blanca Neves - O Mistério da Mansão dos Pixels Perdidos”. Com apenas 13 anos, esta é a sua segunda produção literária. O evento de estreia da obra acontece na Biblioteca Estadual do Ceará (Bece), às 18 horas, e contará com entrega de brindes, roda de conversas e sessão de autógrafos.

Fruto da parceria com Amarelinha Editora, a nova história de Taís apresenta uma versão moderna do conto da Branca de Neve, explorando dilemas sobre os desafios do mundo digital e o equilíbrio entre a vida on-line e as relações pessoais.

Além da escrita Se engana quem pensa que a jovem autora apenas escreve. Ela também atua nas redes sociais, onde reúne mais de 10 mil seguidores. Em seu perfil literário do Instagram, ela compartilha dicas de leitura, resenhas e realiza lives com escritores, focando na literatura infanto-juvenil. Além disso, desde o último lançamento, Taís tem visitado escolas para compartilhar seu processo criativo em busca de motivar crianças e jovens a começarem no mundo da escrita também.

Taís Assis compartilha início na literatura O interesse da jovem pelos livros sempre foi notado pela família, mas durante a pandemia de covid-19 ela passou a desenvolver o trabalho com a escrita. Assim, em 2021, lançou seu primeiro livro, “A Astronauta Mila”, que aborda questões de empoderamento feminino através da ficção científica. A obra já vendeu mais de 1.000 exemplares. Em 2022, Tais participou da Bienal de Livro de São Paulo e da Bienal de Livro do Ceará. Neste ano, ela retornou à capital paulista para participar do evento, que a selecionou para participar da Feira Literária do Ceará, em Aracati.