Selena Gomez rebate comentários sobre o seu corpo e desabafa: "Isso me enoja"

A cantora é diagnosticada com Síndrome de Supercrescimento Bacteriano (Sibo), caracterizada pelo crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado

Atualmente ela é diagnosticada com Síndrome de Supercrescimento Bacteriano (Sibo), caracterizada pelo crescimento excessivo do número de bactérias no intestino delgado. Selena também vive com lúpus, uma doença autoimune sem cura. Devido às doenças ela toma remédios à base de corticoide.

"Isso me enoja… Eu tenho Sibo (síndrome de supercrescimento bacteriano) no meu intestino (delgado). Ele fica inchado. Eu não me importo se não pareço doente. Eu não tenho esse corpo. Fim de história. Eu NÃO sou uma vítima. Eu sou apenas um ser humano", escreveu a atriz nos comentários da publicação.