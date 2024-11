Mari Saad lança linha de maquiagem e é alvo de críticas por falta de inclusão

Maquiadora questiona marca de Mari Saad



Karen Bachini, maquiadora e influencer conhecida por testar produtos de beleza há 16 anos, fez uma carta aberta, por meio de vídeo no YouTube, criticando Mari e a Mascavo. Trechos do vídeo, que conta com 21 minutos de duração, viralizaram nas redes sociais.

A youtuber detalha os pontos positivos que viu na marca, como a identidade visual, a embalagem e as fórmulas. Entretanto, ela reconhece e concorda com as críticas dos consumidores com a falta de cuidados ao entender o pertencimento da população brasileira e a variedade de tons de pele.

“Num país – e você falou muito sobre a brasilidade na sua marca – que mais de 56% da população é negra e uma grande parte é retinta, essas pessoas não foram inclusas na sua marca. Eu acredito que você tenha sim experiência com o mercado. E eu não acredito que você não tenha parado para pensar que a maior parte do Brasil é negra. Eu acho que talvez você tenha escolhido não atender essas pessoas no seu primeiro lançamento”, declarou Karen Bachini.