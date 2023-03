Influenciadora Karen Bachini revela ser intersexo; entenda o termo

Influenciadora digital, Karen Bachini publicou no seu canal no YouTube um vídeo no qual revela ser uma pessoa intersexo

Na última terça-feira, 21, a youtuber e influenciadora digital Karen Bachini publicou um vídeo em seu canal no qual revela ser intersexo. O conteúdo, com mais de 30 minutos de duração, reúne depoimentos da influenciadora sobre seu processo de descoberta e aceitação e orientações para os seguidores compreenderem o cenário.

No início do vídeo, ela relembrou uma publicação feita há um ano na qual relata sua jornada como “mulher que não produzia hormônios e precisou ser hormonizada femininamente”. Karen recebeu mensagens de seguidores apontando a possibilidade de ela ser um indivíduo intersexo.

“No começo, não me parecia ser verdade, é uma coisa que você precisa realmente entender, aceitar e aí, sim, buscar a sua história”, relata. Assim, ela resgatou exames feitos quando tinha 18 anos de idade e realizou novos, agora aos 32 anos. “Entendi que eu sou uma pessoa intersexo”, pontuou.

"Categorizando em um termo geral para as pessoas entenderem, eu sou uma pessoa pseudo-hermafrodita feminina, onde tenho as genitais e os órgãos internos, mas não possuo qualquer tipo de hormônio", complementou.

Karen Bachini relatou ter procurado ajuda médica aos 18 anos porque não tinha glândula mamária e tinha o ovário muito pequeno. Em resposta, profissionais disseram que a influenciadora havia entrado em uma menopausa precoce. Ela, porém, estranhou, pois, "se tivesse menstruado, saberia”.

“Me foi imposto esse diagnóstico e que eu deveria fazer hormonização feminina, que é tomar estrogênio. Comecei a tomar pílula anticoncepcional, que fazia meio que a reposição dos hormônios que meu corpo não produzia", contou. Para Karen Bachini, os médicos não souberam orientá-la na época “por falta de informação profissional”.

“Como nós (indivíduos intersexo) somos poucos e a causa não tem muita visibilidade, os profissionais acabam não sabendo dessas coisas, não pesquisando mais sobre isso ou não tentando atender a pessoa da melhor maneira no consultório, pesquisando outros diagnósticos. É claro que, hoje, é outra coisa”, disse ao lembrar do avanço da tecnologia e da medicina.

O que é intersexo?

De acordo com o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, “intersexo” é um termo guarda-chuva que descreve “uma ampla gama de variações naturais do corpo”. Indivíduos intersexuais nascem com características sexuais (incluindo genitais, gônadas e padrões cromossômicos) que não se encaixam em noções binárias típicas de corpos masculinos e femininos.

“Em alguns casos, características intersexuais são visíveis no nascimento, enquanto outras não são aparentes até a puberdade. Algumas variações cromossômicas intersexuais podem não ser fisicamente aparentes”, diz o documento.



