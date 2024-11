Lucilene Caetano fala sobre doenças durante gravidez: 'Medo de morrer'

Lucilene Caetano, jornalista e apresentadora conhecida por sua atuação na Band e na Rede TV!, compartilhou um relato em seu Instagram após ser internada na UTI por complicações de saúde, incluindo um derrame pleural, pneumonia bacteriana e infecção pelo vírus influenza B. A postagem foi feita na tarde desse sábado, dia 2 de novembro, quando ela expressou sua gratidão pela melhora.

“Amanheci melhor, graças a Deus! Ainda tenho muita tosse, que me incomoda muito, e a falta de ar me dificulta em coisas simples como andar, falar e mastigar. Mas é um dia de cada vez. Permanecemos na UTI. Já examinaram a bebê hoje e ela segue bem. Os exames mostraram evolução no meu quadro! Eu creio que a cura virá sem sequelas disso tudo!”, escreveu.