Caso Marielle: lista de documentários e livros sobre a vereadora

Caso Marielle Franco foi abordado de diferentes maneiras em obras audiovisuais e literárias Crédito: Renan Olaz / Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Na literatura, no audiovisual ou em mídia sonora, o “Caso Marielle” e sua trajetória foram abordadas de maneiras diferentes. O Vida&Arte separou uma lista com obras que retratam tanto o universo de investigação sobre o crime quanto os legados deixados pela vereadora. Confira abaixo. “Arquivo Aberto - O Caso Marielle”: Storytelling do O POVO em podcast A cronologia do Caso Marielle é abordada no “Arquivo Aberto”, do O POVO. O podcast foi lançado em 2019 e narra a história do crime que se tornou guerra cultural e pautou o discurso político em um país tão polarizado. O projeto reúne, em cinco episódios, detalhes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os dois primeiros capítulos abordam os últimos passos da vereadora e toda a cronologia do crime. Além disso, discorrem sobre a primeira etapa da investigação comandada pela Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro.

Os episódios iniciais também exploram o perfil e a identidade dos acusados, o processo de planejamento do crime e a arma utilizada para executar Marielle. Os demais capítulos focam na vida e no legado político deixado pela vereadora. O POVO lançou site especial para o conteúdo do “Arquivo Aberto”. Você pode conferi-lo clicando aqui.

Onde ouvir: Spotify, Deezer e Apple Podcasts “Marielle - O Documentário”: Entre a trajetória e a investigação Lançada pela plataforma de streaming Globoplay em 2020, a série “Marielle — O Documentário” narra as histórias de Marielle Franco e Anderson Gomes em seis episódios. Além disso, apresenta as investigações policiais e jornalísticas e o cenário político do período a partir de depoimentos de familiares e amigos das vítimas, bem como imagens de arquivo. Dirigida por Caio Cavechini, ela também é dividida em duas cronologias que correm paralelamente: a história de vida de Marielle e os fatos ocorridos entre 14 de março e a finalização da série.

Onde assistir: Globoplay “Marielle Franco - A Voz Que Continua Ecoando”: Trabalho de Conclusão de Curso Em 2019, o estudante João Vitor Ribeiro publicou o documentário “Marielle Franco - A Voz Que Continua Ecoando”. A obra foi utilizada como trabalho prático da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Jornalismo da Faculdade Pinheiro Guimarães. No documentário de pouco mais de 30 minutos, o estudante de jornalismo reúne depoimentos de seis pessoas, entre elas Anielle Franco (irmã de Marielle e atual Ministra da Igualdade Racial) e Mônica Benício (jornalista e viúva de Marielle Franco).

Onde assistir: YouTube “Marielle e Mônica”: Documentário feito por jornal inglês Menos de um ano após as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, o jornal britânico The Guardian publicou o documentário “Marielle and Monica: the LGBT activists resisting Bolsonaro's Brazil” ("Marielle e Mônica: As ativistas LGBT que resistem ao Brasil de Bolsonaro"). A produção mergulha no período pré-eleição de Jair Bolsonaro e documenta o envolvimento de Mônica na campanha de oposição ao então candidato.