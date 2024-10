Caso Marielle: Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são condenados pelo assassinato da vereadora

O ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em julgamento no 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 31. Eles foram enquadrados nos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra a assessora da vereadora e receptação do carro usado no crime.

A dupla foi presa em 2019 e confessou a execução e participação no assassinato de Marielle e Anderson Gomes. Ronnie Lessa, foi autor dos disparos, e Élcio Queiroz, conduziu o carro utilizado no crime, um Colbat.

Ronnie Lesa foi condenado a 78 anos, 9 meses e 30 dias, enquanto Élcio Queiroz pegou 59 anos, 8 meses e 10 dias.