Morre Christine Boisson, atriz francesa de Emmanuelle, aos 68 anos

Atriz do filme "Emmanuelle" (1974), Christine Boisson morreu devido uma doença pulmonar

A atriz francesa Christine Boisson morreu na segunda-feira, 21, aos 68 anos de idade. A informação da morte da artista foi confirmada por Juliette Kowski, filha de Christine, à AFP.

“Ela se juntou às estrelas e gostaria que fosse lembrada com graça porque era uma atriz graciosa”, declarou a filha da atriz. Conforme a familiar, Christine Boisson estava instalada em uma casa de repouso e faleceu devido a uma doença pulmonar.

Christine Boisson iniciou sua carreira ainda menor de idade, ao participar do filme de drama erótico “Emmanuelle”, do diretor francês Just Jaeckin (1940-2022). Lançado em 1974, o longa-metragem se tornou sucesso de bilheteria e rendeu diversos remakes.