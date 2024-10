Festival Fartura acontece em Fortaleza; veja nomes confirmados

O evento gastronômico tem a proposta de celebrar a diversidade culinária do Brasil a partir da reunião de chefs renomados, produtores locais e apaixonados por gastronomia.

O Festival Fartura será realizado em Fortaleza entre os dias 23 e 24 de novembro, na Praça das Flores, e contará com a presença dos chefs Alexandre Henriques e Cristóvão Laruça .

Parte da edição do Festival Fartura em Fortaleza, Alexandre Henriques, chef e proprietário do restaurante Gruta de Santo Antônio , em Niterói , é um destaque na gastronomia brasileira.

O evento é patrocinado pela Coca-Cola, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Ceará (Lei Jereissati, nº 12.464), e tem o apoio do Mercadinho São Luiz.

A programação conta com degustações, oficinas e workshops. O festival destaca sabores regionais e tradicionais, promovendo a troca de conhecimentos entre profissionais da área e o público .

Já Cristóvão Laruça, outro nome confirmado, comanda o renomado restaurante Caravela , localizado no DiamondMall , em Belo Horizonte .

Alexandre é conhecido por suas viagens ao redor do mundo em busca de novas técnicas e ingredientes, sempre inovando suas receitas enquanto preserva a essência dos pratos tradicionais.

Reconhecido por transformar o restaurante da sua família em uma referência nacional , ele já conquistou prêmios como Melhor Restaurante de Frutos do Mar e Melhor Restaurante Português , além de ter sido eleito Melhor Chef em várias edições do prêmio Água na Boca-Globo.

Cristóvão, que traz mais de 18 anos de experiência na gastronomia portuguesa, se destaca por uma cozinha que preserva memórias afetivas e tradições lusitanas, com toques contemporâneos.

Com um ambiente sofisticado, oferece uma experiência gastronômica que une tradição e inovação, apresentando pratos icônicos como Bacalhau à Gomes de Sá e Polvo à Lagareiro.

Workshops com os chefs

Durante o festival, os chefs Alexandre Henriques e Cristóvão Laruça apresentarão pratos que representam receitas tradicionais. Também realizarão demonstrações ao vivo, compartilhando dicas e segredos.

Os temas abordados variam, incluindo cozinha sustentável, harmonização de alimentos e tradições culinárias de diversas regiões do Brasil.

Os workshops do Festival Fartura Fortaleza são parte essencial do evento, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprender diretamente com chefs e especialistas da gastronomia.