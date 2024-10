Morre Ron Ely, ator que interpretou Tarzan em 1960, aos 86 anos

Ron Ely, ator que interpretou Tarzan na série de TV da década de 1960, morreu aos 86 anos em setembro Crédito: NBC Universal/Divulgação

Ron Ely, ator que interpretou Tarzan na década de 1960 na série da NBC, morreu aos 86 anos. Ele faleceu em setembro, na casa em que morava em Los Alamos, Califórnia — informou sua filha, Kirsten Casale Ely, à Associated Press. A causa da morte, entretanto, não foi divulgada. Ronald Pierce Ely, conhecido artisticamente como Ron Ely, nasceu em junho de 1938, em Hereford, Texas, mas foi criado em Amarillo, outra cidade do estado natal. Foi casado duas vezes: a primeira foi com a namorada do ensino médio, em 1959. Eles se divorciaram dois anos depois. Na década de 1960, foi escalado para o papel de Tarzan, após um ex-jogador de futebol americano, Mike Henry, desistir do trabalho.

A versão do personagem interpretado por Ron Ely se diferenciou dos demais que já apareceram no cinema até agora, já que ele não era monossilábico como os outros e sim um homem solteiro que retornou à selva africana, onde cresceu, após se cansar da civilização. Em 1984, se casou novamente com Valerie Lundeen Ely, com quem teve três filhos. Eles se conheceram no início do anos de 1980 no concurso Miss América — o ator apresentou a competição e ela concorreu como Miss Flórida.