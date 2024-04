Bella Campos e Vini Jr juntos? Comentário de jogador inicia rumor

Bella Campos usa camisa do Real Madrid e internautas comentam possível relacionamento da atriz com o jogador de futebol Vini Jr

A atriz Bella Campos (“Pantanal”) e o jogador de futebol Vini Jr. podem estar em um relacionamento. O rumor do possível casal teve início nesta segunda-feira, 25, após o esportista comentar em uma foto da atriz no Instagram.

Compartilhando algumas imagens de uma festa em São Paulo, a atriz aparece vestida com uma blusa do Real Madrid, time europeu no qual Vini é atacante. “Madrid!”, escreveu o jogador na postagem junto a um emoji de coração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No perfil da artista no TikTok, o atacante da Seleção Brasileira deixou um emoji de mãos em forma de coração no comentário. Em resposta, Bella escreveu: “Rapaz, tá certo isso”. A interação fez com que os seguidores de ambos dessem início aos rumores.