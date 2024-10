Coral feminino apresenta novo show no Dragão com canções sobre o mar

Fundado em 2012 , o grupo foi inicialmente composto por um quarteto feminino. Em 2016, a formação mudou, e o Folk Canções de Antigas Novidades passou a ser o coletivo que é hoje. Com um repertório de música folk de diferentes culturas, o grupo apresentou diversos espetáculos, como "Canções em Technicolor" (2017), "Iluminância" (2022) e "Dizem Que É Uma Estrada Mas Não Passa de Uma Ausência" (2019-2023), também dirigidos por Bruno Mariano e Carlos do Valle.

Com direção musical de Carlos do Valle e direção cênica de Bruno Mariano, a trama traz à cena o encontro de mulheres que, diante do mar e guiadas pela luz do farol, celebram um repertório de letras e melodias do cancioneiro popular, inspirado nos encantos e mistérios do oceano .

O coletivo Folk Canções de Antigas Novidades estreia o espetáculo “Farol” nos dias 19 e 20 de outubro, às 20 horas, no Teatro Dragão do Mar. O espetáculo promete um mergulho no repertório folk brasileiro e internacional, interpretado por um coro de 21 vozes femininas . As entradas estão disponíveis no Sympla e variam entre R$20 (meia entrada) e R$40 (inteira).

O grupo, que sempre contou com influências da banda australiana The Seekers e de artistas como Mercedes Sosa e Bob Dylan, promete nesta estreia um refresco em relação aos espetáculos anteriores. Fugindo um pouco do folk norte-americano e das influências da música hispânica da América Latina, desta vez o 80% do repertório é composto por músicas brasileiras. O restante inclui uma mistura de peças em inglês e uma canção em crioulo, de Cabo Verde.

“Nossos últimos espetáculos traziam um repertório mais denso, com arranjos elaborados, mais pesados, e uma narrativa também mais profunda. Desta vez, em ‘Farol’, quisemos trazer um 'refresh', com músicas mais simples e vibrantes, todas ligadas ao mar. A própria narrativa da busca pelo farol, pelos sinais que guiam a navegação, já traz consigo a densidade do espetáculo. Por isso, buscamos equilibrar com músicas mais vibrantes e músicas conhecidas também do grande público”, destaca o produtor musical do espetáculo, Carlos do Valle, que trabalha com o grupo há mais de oito anos.

Para Flor Oliveira, integrante do grupo, um dos destaques do novo repertório é a canção “Maresia”, de Adriana Calcanhotto (composição de Antônio Cícero e Paulo Machado). “O novo projeto, além de trazer novas cantoras, com suas vivências que enriquecem o espetáculo, trará músicas conhecidas do público, como ‘Maresia’, da Adriana Calcanhotto. O nome ‘Farol’ surgiu porque ele representa a luz que nos dá força e coragem para seguir ‘desbravando mares’, apesar dos desafios que encontramos na vida”, conta a mezzo soprano, que integra o grupo desde 2021.