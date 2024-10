Evento literário marca o lançamento da Coleção Nova Terra Bárbara

A Edições Demócrito Rocha realizou nesta quarta-feira, 16, a primeira etapa do lançamento coletivo da Coleção Nova Terra Bárbara. Biografias de Adísia Sá (escrita por Luiza Helena Amorim), Emília Freitas (Alcilene Cavalcante), Gerardo Mello Mourão (Rodrigo Marques), Henriqueta Galeno e Nacélio Limaverde (ambas de Natércia Rocha) foram os títulos lançados na primeira fase.

O evento aconteceu no Espaço O POVO, com a presença dos Rodrigo Marques e Luiza Helena Amorim, além da mediação de Raymundo Netto, responsável pela coordenação e organização do projeto. Um dos principais critérios para a escolha dos biografados presentes na coletânea foi a ligação com o Estado, quer fosse por nascimento ou legado deixado no Ceará. “O objetivo é que realmente haja uma equidade entre homens e mulheres nos 10 títulos. São cinco homens e cinco mulheres biografadas, de pessoa viva só temos a Adísia”, explica Raymundo. Já os biógrafos são designados conforme a proximidade com os personagens das histórias a serem contadas, segundo o organizador da coletânea.

Como Luiza Helena Amorim, responsável pelo perfil de Adísia Sá, que pesquisa sobre a vida de uma das primeiras jornalistas cearenses desde a época em era estudante da graduação de Jornalismo. “Já fui assim meio assustada de ter esse contato com ela, de pedir autorização e foi um momento muito especial, porque quando eu tive esse primeiro encontro com ela, nós descobrimos juntas que ela estava completando 50 anos de jornalismo”, lembra a autora.