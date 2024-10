Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 17/10/2024

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 17 de outubro de 2024 (17/10/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Bom Doutor" é um longa-metragem dirigido por Tristan Séguéla .

Cinema 2024: CONHEÇA os oito filmes mais aguardados do ano



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

É véspera de Natal em Paris e Dr. Serge é o único médico de plantão naquela noite. Com as costas travadas e tomando tragos de uísque o tempo inteiro, Serge está quase tão mal quanto os pacientes que ele atende em domicílio. As chamadas de emergência não param em seu rádio, até que o carro de Serge cruza com a bicicleta de Malek, um simpático entregador de comida.