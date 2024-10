Dia do Cinema Cearense: onde assistir filmes produzidos no Ceará

Datado nesta terça-feira, 15 de outubro, o Dia do Cinema Cearense celebra as produções cinematográficas produzidas no Ceará

Celebrado neste 15 de outubro, o Dia do Cinema Cearense marca os 100 anos da exibição de “Temporada de Futebol Maranhense no Ceará”, primeiro filme creditado a um artista do Ceará, o fotógrafo e cineasta Adhemar Bezerra de Albuquerque (1893–1975).

Nas comemorações da produção cinematográfica do Estado, as salas de cinema do Dragão do Mar e Cineteatro São Luiz realizam exibições de filmes durante esta terça-feira, 15.

