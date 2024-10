Oficina de fotografia capacita crianças e retrata vivências no Pirambu

A iniciativa, em parceria com o Instituto Cai Cai Balão, começou em agosto e segue até o dia 23 de outubro; confira mais informações sobre o projeto

Intitulado “O Rio que Traz - Ser Criança na Beira da Vida”, um projeto de fotografia em parceria com o Instituto Cai Cai Balão promove formação arte-educacional às crianças do bairro Pirambu, em Fortaleza. As aulas iniciaram em 23 de agosto e seguem até 23 de outubro.

A iniciativa é ministrada pelo fotógrafo e artista visual turco Emrah Kartal, radicado na capital cearense desde 2013. O objetivo, além de capacitar os jovens em técnicas fotográficas, é “criar um ambiente seguro e propício para essas atividades”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao longo do curso, os participantes serão orientados a desenvolver narrativas fotográficas que representem a vida e a cultura local. Em seguida, o resultado dos trabalhos será apresentado em um fotolivro e em uma exposição, com lançamento previsto para o final das atividades.