Mauro oliveira, o mais marcante professor da minha pregressa vida de profissional de tecnologia, há época chamada “informática”, apontou para uma placa singela na parede e disse que ali seria o PIT (Pirambu Institute of Technology) e sorriu. Para entender o sorriso é preciso que, em inglês, se perceba a semelhança vocálica, com a pitada de ironia que se aproxima do termo MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Essa pitada de ironia vem de quem viveu os anos em que nossa trajetória de estado pobre, de famílias pobres, cuja atitude mais surpreendente era migrar para São Paulo, não tornava possível querer vencer aqui no Ceará. Ser um grande escritor, um grande cientista, atleta ou algo que o valha, demandava obrigatoriamente ir embora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Hoje, o mundo mudou, as fronteiras, que antes eram delimitadas por muros imagináveis de concreto, ficaram enevoadas, e a internet tornou possível um quixadaense ter um emprego no Canadá em horário comercial, e almoçar no excelente Pé de Serra - o que, convenhamos, é vencer.