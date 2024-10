Morre ator e humorista Ary Toledo aos 87 anos

Ary Toledo estava internado em um hospital de São Paulo; causa da morte do artista não foi informada

Conforme o g1, o artista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Até o momento, a causa da morte de Ary Toledo não foi informada.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre.”, detalha a postagem.

Morreu neste sábado, 12, o ator, humorista e dublador aos 87 anos de idade. A informação foi confirmada pela família do artista em publicação no Instagram.

Ary Toledo: vida e carreira

Nascido na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo iniciou sua trajetória artística na década de 1950 com apresentações de humor na capital paulista. Ator, humorista e dublador, o artista também se aventurou na música, tendo sido intérprete da canção “Pau de Arara”, composição de Vinícius de Moraes e Carlos Lyra, que fez parte da trilha sonora de uma peça de teatro.

Na televisão, participou do elenco da série “O Vigilante Rodoviário” (1962) e da novela “Ceará contra 007” (1965). Ary Toledo também participou do programa “A Praça é Nossa”, do SBT.