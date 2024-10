Leonardo é listado pelo Governo por trabalho escravo em fazenda

Divulgado nesta segunda-feira, 7, a verificação realizada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) traz nomes de pessoas físicas e jurídicas que tenham sido flagradas promovendo más práticas no ambiente rural.

O cantor Leonardo foi incluído na “lista suja” do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão em uma de suas fazendas.

De acordo com o site Repórter Brasil, as seis pessoas, que incluem um adolescente de 17 anos, viviam em “condições degradantes”, dormindo em uma casa abandonada, sem água potável, banheiro e camas .

No documento, a fazenda Talismã, localizada no município de Jussara, em Goiás, apresentou seis trabalhadores envolvidos em situação análoga à escravidão , após fiscalização realizada em novembro de 2023.

Ao Repórter Brasil, Paulo Vaz, advogado do cantor Leonardo, detalhou que o caso ocorreu em uma área arrendada da Fazenda Lakanka, também de propriedade do artista sertanejo, e que a contratação era responsabilidade de um terceiro .

O nome de Emival Eterno da Costa aparece na lista do governo federal devido à limpeza e preparação do espaço ainda serem responsabilidades do proprietário.



Após a divulgação da lista do MTE, o cantor se pronunciou nas redes sociais afirmando estar “surpreso” por ter seu nome incluído na “lista suja” do Ministério do Trabalho e Emprego.

“Quero dizer a vocês que, em 2022, eu arrendei a fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, ou o que ele quisesse. Se eu ‘arrendo’ a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que quiser, entenderam? (...) De repente, fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, com todo o respeito a vocês. Eles foram muito bem recebidos na minha fazenda e foi lavrada uma multa para mim, que sou o proprietário da fazenda. Mas não da Fazenda Talismã, e sim da Fazenda Lakanka, onde arrendei para ser plantada soja, entenderam?”, explicou.

O sertanejo acrescentou não conhecer os funcionários que moram no terreno que foi fiscalizado pelo SIT e afirmou ser contra as práticas de trabalho que são análogas à de escravidão.