Humorista francês Paul Cabannes sofre acidente de carro após show

O humorista francês Paul Cabannes, conhecido por shows nos quais conta diferenças de comportamento entre brasileiros e franceses, sofreu um grave acidente de carro na madrugada do último domingo, 6, após se apresentar em Jundiaí (SP).

O acidente ocorreu na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, e com Paul estavam sua filha, uma amiga dela e o motorista. Em seu perfil no Instagram, o francês afirmou que outro condutor colidiu a 200km/h contra a traseira do seu veículo. O carro de Paul bateu em uma barreira e capotou algumas vezes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora