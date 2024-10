No Dia Mundial do RBD, grupo chega a acordo com o ex-empresário

RBD Crédito: Divulgação

No Dia Mundial do RBD, 4 de outubro, completando 20 anos da exibição da novela “Rebelde”, em um comunicado publicado na rede social Instagram, os integrantes Maite Perroni, Christopher Von Uckerman e Christian Chávez comemoraram o fim de uma batalha na justiça contra o ex-empresário Guillermo Rosa, que foi acusado de desviar dinheiro da “Soy Rebelde Tour”. O valor final acordado foi de 4,723,591,00 milhões de dólares, o equivalente a 25,7 milhões de reais. "Hoje, no dia mundial de RBD, não há melhor forma de celebrá-lo do que fazendo justiça. Finalmente, depois de um ano, este assunto foi concluído. A verdade está do nosso lado", começou a nota. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em janeiro deste ano, Maite Perroni confirmou que Guillermo Rosa tinha sido afastado do gerenciamento do grupo. Os boatos sobre o afastamento começaram quando Anahí, com quem Rosas mantinha uma relação de longa data, retirou os dados da empresa da sua bio do perfil no Instagram. Em seguida, Christopher Uckermann e até Andrés Tovar, marido da Maite, deixaram de seguir o empresário.



Como surgiu o RBD e o Dia Mundial do RBD? O primeiro capítulo da telenovela mexicana “Rebelde”, que deu origem ao grande fenômeno RBD, ia ao ar em 4 de outubro de 2004. Produzida pela Televisa, a obra foi exibida originalmente no canal Las Estrellas até o dia 2 de junho de 2006, em três temporadas. O grupo não era um sucesso só nas telas, mas também nos palcos com os cantores e atores Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, que interpretavam os protagonistas da obra. O grupo vendeu mais de 20 milhões de cópias em aproximadamente quatro anos de atividade, além de lotar estádios realizando shows ao redor do mundo, sempre batendo recordes de audiência e de vendas.

Mesmo após o fim da novela, o grupo seguiu fazendo shows até o ano de 2009, sendo referência no pop mexicano e influenciando que pessoas de vários países passassem a querer aprender a falar espanhol. Devido ao impacto no pop e por ser o dia da estreia da obra, os fãs decidiram que a data de 4 de outubro seria o Dia Mundial do RBD. Nesta data, os integrantes costumam dar algo aos fãs, seja uma declaração, relembrar os bastidores, anunciar lançamentos, etc. Neste ano, os fãs aguardam o anúncio do lançamento do documentário da turnê e do show gravado no Brasil em 2023. No Brasil, “Rebelde” foi exibida pela primeira vez pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) entre 15 de agosto de 2005 e 29 de dezembro de 2006. Teve reprises entre setembro de 2013 e março de 2015, e, novamente, a partir de 12 de junho de 2023.

A última reprise foi em homenagem à “Soy Rebelde Tour”, turnê que marcou o reencontro do grupo 15 anos após sua última série de shows, celebrando toda a discografia. Entretanto, Alfonso Herrera, por motivos pessoais, decidiu não participar do projeto, seguindo assim a banda com apenas 5 integrantes. O Brasil sempre teve um dos maiores públicos do grupo. Com o anúncio do reencontro, vários fãs se preparam para ver de perto o que poderia ser a única oportunidade de poder ver o último show do RBD. Tarcísio Mendes, estudante de Letras Libras da Universidade Federal do Ceará (UFC) e morador da Maraponga, foi sozinho ao show e revela que fez novos amigos nas fila dos shows e no hotel.

Ele conheceu a banda em 2005, na primeira exibição da novela no Brasil. “Foi amor à primeira vista e não só pra mim, mas para as outras crianças que estudavam na minha escola na época. Todo mundo adorava, Rebelde e RBD era uma unanimidade.” Ele teve a oportunidade de ir em três shows do grupo quando era criança. O primeiro foi em setembro de 2006, que aconteceu no Marina Park. O segundo foi em abril de 2008 em Brasília, onde foi gravado o DVD. O último foi em novembro de 2008 no Siará Hall. “Na oportunidade da ‘Soy Rebelde Tour’ aqui no Brasil me organizei para ir no máximo de shows que eu conseguisse. Com isso fui aos shows nos dias 17, 18 e 19 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque. Vi um show com a Anahí doente, um show sem a Anahí e um show com a Anahí recuperada das dores. Foram muitas emoções nesses três dias. Esses shows de São Paulo foram gravados e devem virar um registro audiovisual lançado pelo grupo que deveria ter sido anunciado hoje no Dia Mundial do RBD. Até agora seguimos na espera”, desabafa Tarcísio.

Tarcísio Mendes no Show do RBD no dia 19 de novembro de 2023, em São Paulo. Crédito: Reprodução/Instagram/@tarcisio_mmn Já Naryane Gomes, estudante de jornalismo da Unic Cearense e moradora do Bom Sucesso, foi com duas amigas, Maria Clara Oliveira e Josiane Paz, para o show que aconteceu no Rio de Janeiro. As três nunca tinham andado de avião e nem saído do Ceará. Na fila fez várias amizades que mantém contato até hoje. A estudante relata que a relação com o RBD começou ainda na infância, com aproximadamente 9 anos de idade.