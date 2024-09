Grupo apresenta teatro mamulengo para jovens com deficiência

Grupo leva projetos interativos a escolas de ensino especial Crédito: reprodução/Instagram @formosura_de_teatro

O grupo de teatro Formosura realiza o projeto educacional "Yaiá Quer Brincar", que leva intervenções artísticas e educacionais a três escolas de ensino especial infantil: Instituto Moreira de Sousa, no bairro Serrinha; Escola Bilíngue Sunderland, no bairro Rachel de Queiroz; Instituto Hélio Goes; no bairro São Gerardo. Na montagem, uma boneca de três metros de altura, com características afro-indígenas, incentiva brincadeiras em defesa de crianças e jovens com deficiência. As apresentações começaram na última sexta-feira, 27, e estão previstas para acontecer até o dia 10 de outubro.

Grupo expande projeto para escolas de ensino especial O grupo expande a trajetória da boneca Yaiá para escolas de ensino especial, ou seja, escolas que atendem crianças com deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectuais ou transtornos do desenvolvimento. No roteiro das apresentações, a boneca propõe três momentos com as crianças: brincar, sonhar e cirandar, com técnicas pedagógicas adaptadas às necessidades específicas de cada escola. O grupo Formosura é uma associação cultural sem fins lucrativos, atuando no cenário artístico cearense desde 1985. A sua finalidade é a formação e pesquisa em artes cênicas e montagens teatrais para crianças, jovens e adultos.