Maggie Smith estrelou filmes inesquecíveis; veja lista e onde assistir

A atriz Maggie Smith faleceu nesta sexta-feira, 27, aos 89 anos. Ela ficou conhecida por interpretar a personagem Minerva McGonagall nos filmes da franquia "Harry Potter". Smith começou sua carreira nos anos 50 e desde então, participou de muitos longas e séries inesquecíveis. Conheça alguns deles e veja onde assistir. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mudança de hábito 1 e 2 (1992 - 1993) Atriz Maggie Smith e Whoopi Goldberg em "Mudança de Hábito" de 1992. Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) é uma cantora que acidentalmente testemunha um brutal assassinato cometido pelo seu namorado, Vince LaRocca (Harvey Keitel), um gângster. Enquanto não capturarem o criminoso, Deloris deve permanecer sob o programa de proteção às testemunhas, disfarçada de freira em um convento. Mas seu jeito extrovertido, que não é aprovado pela Madre Superiora (Maggie Smith), acaba fazendo ela dar uma nova vida ao coral. Onde assistir: Disney+

Hook - A volta do Capitão Gancho (1991) Maggie Smith em "Hook - A Volta do Capitão Gancho" de 1991. Crédito: Divulgação/Sony Pictures Aos quarenta anos, Peter Banning (Robin Williams), que um dia já foi Peter Pan, é um homem tão envolvido com o trabalho que deixou de dar atenção à família e esqueceu a sua origem. Mas o Capitão Gancho (Dustin Hoffman) sequestra seus filhos e os leva para Terra do Nunca, obrigando-o a resgatá-los com a ajuda da fada Sininho. Onde assistir: Disponível para aluguel no Prime Video.

A senhora da van (2015) Maggie Smith em "A Senhora da Van" de 2015. Crédito: Divulgação/Sony Pictures O filme conta a história de uma excêntrica senhora que vive em um carro estacionado na frente de sua casa. Alan Bennett simpatiza com a idosa e à medida que a amizade se fortalece, ele descobre a verdadeira história sobre o passado dela. Onde assistir: Disponível no catálogo da Sony One e para aluguel no Prime Video.

Chá com Mussolini (2000) "Chá com Mussolini" de 2000 tem Maggie Smith e a cantora Cher no elenco. Crédito: Divulgação/Universal Na cidade de Florença, na Itália, e com a Segunda Guerra Mundial prestes a eclodir, um garoto órfão com apreço pela arte é acolhido por um grupo de madames britânicas, interpretadas por Maggie Smith, Joan Plowright e Judi Dench, que passam o seu tempo debatendo a respeito da Era Mussolini. Onde assistir: Disponível para aluguel no Prime Video.

Saga Harry Potter (2001 - 2010) Minerva McGonagall de "Harry Potter" foi o papel mais famoso de Maggie Smith. Crédito: Divulgação/IMDb Maggie Smith interpreta a professora Minerva McGonagall em todos os filmes da franquia “Harry Potter”, papel que a tornou mundialmente conhecida e amada pelos fãs da saga. Veja a sinopse: Harry Potter é um garoto órfão que vive com os tios. Aos 11 anos, ele recebe uma carta com um convite para ingressar em Hogwarts, uma escola de bruxos. Após conhecer o mundo da magia, Harry adentra em uma jornada repleta de aventuras e perigos.