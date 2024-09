Ringo Starr tem piora no quadro de saúde e cancela turnê

Com problemas de saúde, Ringo Starr precisou cancelar shows da banda All Starr Band Crédito: Reprodução/Instagram @ringostarrmusic

O baterista Ringo Starr cancelou os últimos shows da turnê com a banda All Starr Band. A informação foi divulgada pelo próprio artista em publicação no Instagram na terça-feira, 24. Conforme o anúncio, o artista britânico está com uma gripe e a equipe médica que o acompanha indicou repouso. "Ringo ficou constipado e, depois de consultar um médico, foi aconselhado a cancelar esses dois shows restantes e descansar", conta a postagem ao detalhar que as apresentações marcadas nas cidades de Filadélfia e Nova York, ambas nos EUA, foram canceladas.