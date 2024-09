Macaúba do Bandolim é homenageado em espetáculo gratuito

Mestre da cultura popular nordestina, Macaúba do Bandolim é homenageado em espetáculo de teatro neste sábado, 21.

Realizado pelo Coletivo Zanzulim, a apresentação “Macaúba - Peito, Corda e Coração” celebra a trajetória do músico cearense por meio da representação de bonecos mamulengos.

O evento gratuito acontece no Anfiteatro da Beira-Mar, localizado no bairro Meireles, às 19 horas. Unindo teatro, circo e música, o espetáculo passeia pela história da música brasileira e traz entre os personagens nomes como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim.