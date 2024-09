Instituto Pensando Bem abre campanha para comunidade no Vila Velha

Instituto atua em projetos sociais na Favela do Inferninho, comunidade do bairro Vila Velha; campanha pretende arrecadar recursos para fortalecer projetos

O Instituto Pensando Bem iniciou, neste mês de setembro, uma campanha para captar recursos na Favela do Inferninho, comunidade do bairro Vila Velha, em Fortaleza.

A organização é responsável por amparar mais de 900 pessoas na região e possui programas de assistência social: Casinha das Nuvens, Cozinha do Bem e Favtech.

Com o objetivo de dar continuidade aos projetos de educação, esporte, cultura, qualificação profissional e tecnológica, o instituto lançou a campanha “Investidor do Bem”, que pretende arrecadar recursos financeiros para fortalecer as iniciativas.