Atração do Knotfest 24, Babymetal anuncia show extra em São Paulo

Trio japonês Babymetal fará dois shows no Brasil em outubro; grupo é uma das atrações principais do Knotfest Brasil 2024

Esta será a primeira vez das cantoras no País. Formado em 2010 por Su-metal, Moametal e Momometal, o trio japonês é destaque no gênero Kawaii-metal, sendo reconhecido no estilo musical com as canções “Gimme Chocolate!!”, “Ratatata” e “Metal Kingdom” .

O grupo Babymetal vem ao Brasil para duas apresentações no mês de outubro. Os shows do trio japonês estão marcados para acontecer em São Paulo nos dias 20, durante a programação do Knotfest Brasil, e 21, em uma apresentação solo.

Marcado para uma segunda-feira, 21, o show solo do grupo será realizado no Audio, casa de show paulista localizada no bairro Água Branca. Os ingressos para a apresentação estão à venda no site Eventim, com valores a partir de R$ 190 (meia-entrada) e R$ 380 (inteira).

Além da apresentação extra, o Babymetal é uma das atrações principais do Knotfest Brasil 2024. Liderado por Slipknot, o festival terá shows de Bad Omens, Black Pantera, Mudvayne, Amon Amarth e mais. O show do grupo japonês no evento será realizado no domingo, 20.

Os ingressos para o Knotfest Brasil 2024 estão à venda no site Eventim a partir de R$ 245.