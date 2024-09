Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 16/09/2024

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 16 de setembro de 2024 (16/09/2024), às 15h20 min (horário de Brasília), na TV Globo. "Max - O Cão Herói "é um longa-metragem dirigido por Boaz Yakin .

Max é um cão altamente treinado que serve ao lado do soldado Kyle Wincott. Com a morte de seu dono no Afeganistão, Max é adotado pela família do fuzileiro naval. O cachorro acaba criando laços com Justin, irmão do militar, e juntos eles tentam desvendar o mistério por trás da morte de Kyle.