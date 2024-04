Jojo Todynho briga com colega de faculdade: ‘Tava de deboche comigo’

A cantora protagonizou uma verdadeira confusão com uma colega de classe na escadaria do campus.

Nesta quinta-feira, 21, a cantora Jojo Todynho se envolveu em discussão e foi acusada de agressão na faculdade de Direito em que estuda no Rio de Janeiro. O caso teve início após uma outra aluna debochar da cantora do hit “Que tiro foi esse”, conforme relatou Jojo.

A briga aconteceu do lado de fora da faculdade na Zona Oeste da capital carioca. Segundo informação divulgada pelo colunista Leo Dias, Jojo chegou a dar um tapa na cara da mulher, enquanto ambas gritavam.

Jojo Todynho briga na faculdade de Direito: assista ao vídeo



meu deus a jojo todynho caindo no tapa na faculdade pic.twitter.com/nNIe6OwGiA

O motivo da discussão está relacionada às conversas em grupo de mensagens sobre a presença de Jojo Todynho na faculdade. Após a repercussão do vídeo divulgado pelo jornalista, a funkeira se retratou em seu perfil no Instagram e negou agressão à aluna.

"Essa bonita aí está desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo. E eu arquivando. Mas aí uma outra bonita falou no grupo da faculdade: 'A tal da Todynho foi para a faculdade hoje?'. E essa aí respondeu: 'Não. kkkk. Ih, ela veio, nem vi'. Deboche. Aí eu fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque eu não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém. Elas viraram fiscais? Aí ela se armou para mim, e aconteceu o que está aí no vídeo. Mas não agredi ela momento algum. Tem várias pessoas que estavam presentes, de prova na situação. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro.", detalhou.