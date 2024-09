Rádios comunitárias ganham apoio do MinC em novo edital

O edital integra as ações da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), programa do Governo Federal que tem o objetivo de valorizar e fomentar entidades, coletivos e agentes culturais.

Com investimento de R$ 2 milhões, as rádios podem realizar inscrição a partir de segunda-feira, 16, até o dia 7 de outubro. Com a seleção, as emissoras vão receber R$ 2.466,09 para veiculação de mensagens que favoreçam o acesso à política cultural .

Na publicação, que pode ser acessada no site do Mapa da Cultura, as rádios selecionadas devem transmitir mensagens que possuam foco no “fortalecimento e articulação da rede de pontos e pontões de cultura nos territórios”, tendo 60 segundos e sendo, no mínimo, dez comunicados.