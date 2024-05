Festival Viçosa Mel e Cachaça ocorre no fim deste mês de maio

“Neste ano, tivemos uma reformulação conceitual no evento, intensificando o posicionamento estratégico do destino, reafirmando Viçosa como uma cidade patrimônio, baseada no seu contexto histórico, arquitetônico, cultural e gastronômico.”

Reconhecida como a capital cearense da cachaça, Viçosa do Ceará , município cearense a 326,1 km de Fortaleza, terá a nova edição do “Festival Viçosa Mel e Cachaça” no fim deste mês. O evento está programado para os dias 30 de maio a 1º de junho.

O Festival é realizado pela Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará com o Sebrae e a Artfully. Tem patrocínio e apoio institucional do Banco do Nordeste, do Governo Federal e do Governo do Estado do Ceará.

Para o articulador do Sebrae na microrregião da Ibiapaba, Francisco Magalhães, o Festival Viçosa, Mel e Cachaça é a maior vitrine do segmento de cachaças artesanais do Ceará.

“Dentre os principais objetivos do evento, estão: valorizar a cadeira produtiva da cachaça, capacitar os empreendimentos do turismo, estimular o incremento de renda proveniente do turismo através do evento, além de promover o desenvolvimento sustentável da região”, afirma.