Banda Dance of Days faz show em Fortaleza neste domingo, 15

Banda Dance of Days celebra quase três décadas de carreira com show em Fortaleza neste domingo, 15

Considerada uma das bandas referência no hardcore no Brasil, a Dance of Days está em turnê nacional para celebrar os quase 30 anos de trajetória.

Na ocasião, os artistas vão aproveitar para comemorar os 20 anos de lançamento do álbum “A Valsa De Águas Vivas” , além da estreia de “A Nova História”, mais recente disco da Dance of Days.

O momento será realizado no Ophera Music Bar, casa de show localizada na Parangaba, com início marcado para às 20 horas. “Tocaremos 30 músicas, pra galera curtir o aniversário da 'Valsa' e também cantar junto nossos maiores sucessos”, declarou Nenê Altro, vocalista da banda, em comunicado à imprensa.

O show da Dance of Days em Fortaleza contará com a participação das bandas Doze Nove Cinco, Quando O Oceano Nos Engoliu e Bull Control. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital, com valor a partir de R$ 60.

Dance of Days em Fortaleza