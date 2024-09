Raça Negra faz show em Fortaleza com participação de Limão com Mel

Show do Raça Negra em Fortaleza terá participações de Limão com Mel, Mara Pavanelly e Sandrinha e Banda; vendas dos ingressos iniciam amanhã, 12

Com grandes sucessos que marcaram gerações até os dias atuais, como “Cheia de Manias”, “É tarde demais”, “Ciúme de você” e outros hits que são ouvidos e cantados nos mais diversos locais, o grupo paulista faz show em Fortaleza no mês de dezembro.

Ícone dos anos 1980, o Raça Negra se consolidou entre as bandas de samba e pagode mais populares e importantes do País.

Celebrando os 40 anos de carreira, o Raça Negra traz a turnê comemorativa para o Marina Park. O evento marcado para acontecer no dia 27 de dezembro, uma sexta-feira, conta com participações especiais de Limão com Mel, Mara Pavanelly, Sandrinha e Banda e discotecagem.

A venda dos ingressos para o show do Raça Negra em Fortaleza tem início nesta quinta-feira, 12, no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 70.

Raça Negra em Fortaleza