Léa Freire vem a Fortaleza para exibição de documentário no Dragão

Flautista, arranjadora e compositora brasileira, Léa Freire faz show no Dragão do Mar e ministra oficina musical na Uece

O Cinema do Dragão promove neste domingo, 15, uma sessão especial do documentário “A Música Natureza de Léa Freire”. Com direção e produção de Lucas Weglinski, o filme narra a luta da compositora paulista dentro do universo artístico e sua trajetória na música instrumental.

Flautista, arranjadora e compositora brasileira, Léa Freire é considerada um dos grandes nomes da música popular brasileira. Lançado em julho, a produção audiovisual chega a Fortaleza neste fim de semana em uma exibição que tem início às 17 horas.

Após a exibição no espaço localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o momento também contará com show da artista, que será acompanhada de Heriberto Porto Filho, Nelma Dahas e Michael da Silva.