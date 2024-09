Saulo Duarte faz show gratuito com Aldo Sena na Estação das Artes

O fim de semana no Complexo Cultural Estação das Artes está com programação musical especial para todos os públicos.

Integrando o Festival Kuya Design Sul-americano, que em sua primeira edição promove atividades culturais e educativas, o equipamento localizado no Centro também recebe apresentações em diversos ritmos a partir desta sexta-feira, 13.

Com entrada gratuita, o momento acontece das 18 horas às 21h30min com mais uma edição da festa Numalaje, comandada por DJ Lolost e DJ DDzin. O baile conta com participação especial de Angel History, que realiza um pocket show com acessibilidade em Libras, e traz performances de Yala e Sully Winnie.