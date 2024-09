Morre Herbie Flowers, músico que tocou com David Bowie, aos 86 anos

Reconhecido por seu trabalho em clássicos como "Walk on the Wild Side", Flowers deixou uma grande marca na música, colaborando com David Bowie e Lou Reed

O mundo da música perdeu o baixista Herbie Flowers, músico requisitado por astros do pop e do rock nos anos 1970 e 1980. A morte do artista aos 86 anos foi confirmada pelo jornal The Guardian. A causa do óbito, entretanto, não foi revelada.

Herbie Flowers marcou presença em alguns dos maiores clássicos internacionais. Seu trabalho como baixista se destacou em faixas icônicas, incluindo a famosa "Walk on the Wild Side", do álbum "Transformer" (1972).

Flowers também contribuiu com seu talento para projetos de David Bowie, Marc Bolan, Paul McCartney, Bryan Ferry e Elton John.