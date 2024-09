João Neto e Frederico sofrem acidente de ônibus antes de show

Os artistas se deslocavam em direção à cidade de Guarará, em Minas Gerais, quando o ônibus da banda bateu na traseira de um caminhão . As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) à IstoÉ.

Segundo o site, o acidente ocorreu no km 453 da BR-040, em Caetanópolis, região central do estado mineiro. Em publicação nas redes sociais da dupla, a equipe afirma que “todos os que estavam no veículo passam bem, inclusive João Neto e Frederico”.

Ainda conforme a publicação, cerca de 27 pessoas estavam no ônibus, que teve a frente destruída. Quatro passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp