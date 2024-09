Rock In Rio: Joss Stone lembra loucuras em passagens no Brasil

Principal atração do Rock In Rio, Joss Stone relembra loucuras vividas no País Crédito: Anthony Tran/Divulgação

Uma das atrações principais do Rock In Rio 2024, Joss Stone contou que viveu aventuras em suas várias vindas ao Brasil durante entrevista ao Splash nesta quinta-feira, 5. "Eu me apaixonei no Brasil uma vez. Tudo que você precisa saber é isso. Meu marido não vai gostar se eu contar mais", brincou a cantora de soul e R&B. A britânica se apresenta no Palco Mundo do Rock In Rio em 19 de setembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outra aventura memorável foi uma tatuagem que uma fã, que também é tatuadora, fez na artista e em toda a banda, após um dos shows no Brasil. "Foi há, provavelmente, dez anos. Não lembro se no Rio de Janeiro ou em São Paulo", recordou.

"Essa fã era tatuadora e fez uma tatuagem em alguns membros da banda. Lembro que eu estava muito bêbada, ela estava muito bêbada. Estávamos nos divertindo com ela no quarto do hotel, e pensei: 'Okay, faça uma tatuagem em mim'", relembra Joss, que acumula 20 anos de carreira na música.