Banda cearense lança DVD em nova edição do Festival Ponto.CE

Banda cearense Switch Stance celebra 20 anos de trajetória com show especial neste sábado, 7, durante abertura do Festival Ponto.CE 2024

Com início marcado para este sábado, 7, o Ponto.CE estreia com show da banda cearense Switch Stance , que lança seu DVD celebrando 20 anos de grupo . A apresentação gratuita dos artistas será às 19 horas, no Anfiteatro da Beira-Mar.

Um dos festivais de música independente mais importantes do Ceará, o Ponto.CE chega à 15ª edição este ano. Conhecido por promover shows, atividades e ações ligadas à música em diversos locais do Estado, a edição de 2024 traz na programação eventos inéditos nas cidades de Aquiraz e Horizonte.

Na semana seguinte, no dia 13, o festival chega a Aquiraz com as oficinas de “Biojoias”, das 13 às 15 horas; e “Fotografia de Produtos com Celular”, das 15 horas às 17 horas. Os momentos serão realizados nas margens da Lagoa Encantada, localizada em Aquiraz.

Também no dia 7, o festival realiza atividades de formação artística no município de Horizonte com aulas de “Trancismos”, das 9 horas às 15 horas; e “Danças Afro”, das 9 horas às 14 horas. Ambas as ações ocorrem no Centro Cultural Quilombola Negro Cazuza.

Programação do Ponto.CE em Fortaleza terá shows de artistas independentes

Já em Fortaleza, um dos momentos de destaque do Festival Ponto.CE são as apresentações no Anfiteatro do Dragão do Mar. Na sexta-feira, 13, o local recebe shows de Sain, Brisa Flow (convidando Mateus Fazeno Rock), Luiza Nobel e Sh4rk. No sábado, 14, quem comanda o evento são as bandas Crypta, Troops of Doom, Corja! e Visceral Suffering.

A programação de shows tem início às 18 horas, com ingressos já disponíveis no Sympla nos valores de R$50 (meia-entrada) e R$80 (inteira). Também há ingresso social, no valor de R$55, mediante a doação de um pacote de absorvente ou item de higiene (sabonete, pasta de dente, escova de dente, papel higiênico).

