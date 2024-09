Morre James Darren, ator de ‘Star Trek’ e ‘Gidget’, aos 88 anos

O ator estadunidense James Darren morreu na noite de segunda-feira, 2, aos 88 anos de idade. A confirmação da morte do artista foi divulgada por Jim Moret, filho de Darren, ao The Hollywood Reporter.

De acordo com o site, o James Darren estava internado no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, para realizar uma substituição de válvula aórtica. No entanto, o filho do ator detalha que os médicos o consideraram “fraco demais para fazer a cirurgia”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

James iniciou sua trajetória na atuação em 1956, com o filme “Rumble on the Docks”. Como ator, participou das séries “O Túnel do Tempo” (1960), “Viagem ao Fundo do Mar” (1961), “A Ilha da Fantasia” (1969) e “Star Trek” (1993).