Madden 25: jogo retorna com pouca inovação e realismo lmpressionante

Madden 25 foi anunciado com a promessa de ser mais realista sem perder a diversão. Apesar de alguns destaques, o jogo ainda tem pontos que podem melhorar. A principal novidade é o Boom Tech, que traz uma nova dinâmica para colisões e tackles, tornando as jogadas mais imprevisíveis e realistas. A ideia é boa e realmente diversifica os resultados, mas essa busca por realismo deixa a jogabilidade menos fluida e mais difícil de dominar.

Quanto aos modos de jogo, Madden 25 traz algumas novidades, como o Superstar Showdown, um modo 3v3 que adiciona um toque de competitividade mais casual. No entanto, esse modo é prejudicado por problemas técnicos, como travamentos frequentes e uma sensação de lentidão nas partidas. Já o modo Franchise, apesar de prometer grandes mudanças, acaba decepcionando. As melhorias são superficiais e não conseguem renovar a experiência. A falta de profundidade nas histórias dos jogadores e na gestão dos times faz com que o jogo fique repetitivo, especialmente quando comparado ao College Football 25, que oferece uma experiência muito mais envolvente.

O sistema de blocking foi melhorado, oferecendo mais opções antes da jogada, como o Half-Slide, que ajuda a proteger o quarterback, peça fundamental do time e da estratégia de jogo. No entanto, a interface para escolher as jogadas ainda é complicada - um problema clássico da franquia e que ainda não foi solucionado - e pode causar muita frustração, especialmente nos momentos de maior pressão. Para quem jogou as versões anteriores de Madden, pode ser difícil se acostumar com as novas mecânicas de física nas jogadas de passe e corrida. Minha dica é usar os tutoriais e praticar bastante com os novos esquemas de defesa, que agora são mais eficazes, mas também mais complexos.